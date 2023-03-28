На повышение доходов костанайских сельчан направят более 3 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ведется подготовительная работа по реализации программы масштабирования пилотного проекта повышения доходов сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области выделено 1,6 млрд тенге, дополнительно направлена бюджетная заявка на 2,4 млрд тенге. Основная цель программы - повышение доходов сельского населения путем предоставления микрокредита и объединения в сельские производственные кооперативы», - сообщил заместитель руководителя правления сельского хозяйства и земельных отношений Толеутай Ержанов.

Планируется выдача микрокредитов сельчанам. Срок микрокредитования до 5 лет, в сфере животноводства - до 7 лет. Максимальная сумма микрокредита - 8,6 млн тенге, для развития якорной кооперации - 27,6 млн тенге. При этом ставка вознаграждения составляет 2,5% годовых.

В ведомстве отмечают, что для эффективной реализации данного проекта на местах необходимо предусмотреть возможность создания кооперативов, которые могли бы реализовывать сельхозпродукцию произведенными личными подсобными хозяйствами по более высокой цене перерабатывающим предприятиям и дополнительно получая субсидии от государства.

«Согласно данных районных акиматов, на сегодняшний день имеется всего 970 потенциальных заемщиков на общую сумму микрокредитования – 4 млрд 565 млн тенге. В том числе планируют участвовать в кредитовании по животноводству 732 заемщика на сумму 3 млрд 220 млн тенге, по растениеводству - 31 заемщик на сумму 174 млн тенге, по созданию и оснащению кооперативов - 9 заемщиков на сумму 192 млн тенге, по открытию собственного бизнеса - 198 заемщиков на сумму 979 млн тенге. Собран полный перечень документов для кредитования у 257 заемщиков на сумму 1 млрд 355 млн тенге», - сообщил Ержанов.

Он также отметил слабую работу по подбору потенциальных заемщиков акиматами Федоровского, Денисовского, Алтынсаринского и Камыстинского районов. Низкие показатели по сбору необходимого пакета документов в Сарыкольском, Федоровском, Камыстинском, Карасуском, Мендыкаринском и Алтынсаринском районах.

Планируется, что работа по рассмотрению заявок на микрокредитование сельского населения планируется уже с апреля месяца текущего года. Поэтому районным акиматам поручено ускорить работу в этом направлении.