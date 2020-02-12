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На повестке Совбеза - недопущение негативного влияния коронавируса на экономику Казахстана

12 Февраля 2020 10:37
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На повестке Совбеза - недопущение негативного влияния коронавируса на экономику Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Противодействие рискам распространения коронавируса стало одним из вопросов, которые обсуждались на заседании Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева. Анна Альшанская - старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» прокомментировала итоги вчерашнего заседания Совета Безопасности под председательством Елбасы.

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По состоянию на 11 февраля этого года официальное число погибших от заражения новым коронавирусом, получившим название COVID-19, превысило 1000 человек. Случаи распространения смертельно опасного вируса зафиксированы более чем в 20 странах мира. Несмотря на территориальную близость с КНР, Казахстану удается предотвратить заражение казахстанцев коронавирусом.

На сегодня приняты все необходимые защитные меры по недопущению проникновения вируса на территорию страны. Так, работает усиленный санитарно-пропускной контроль по всей линии государственной границы. Около 23 тысяч прибывших из Китая граждан прошли мониторинг в медицинских учреждениях. Казахстанскими учеными разработана диагностическая система, позволяющая оперативно выявлять коронавирусную инфекцию. В целом, по данным Министерства здравоохранения РК, случаев заражения этим вирусом в Казахстане на сегодняшний день не зарегистрировано.

Вместе с тем, актуальным вопросом на повестке Совбеза остается формирование плана действий, который позволит не допустить значительного влияния вспышки коронавируса на макроэкономические показатели страны и в целом на безопасность граждан. Большое число государств уже озабочено негативными последствиями, которые может вызвать замедление экономического развития в Китае. При любом развитии ситуации, Елбасы отметил необходимость разработки мер, включающих обеспечение населения запасами лекарственных средств, а также механизмы адаптации и поддержки бизнеса.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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