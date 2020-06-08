На посевных полях Арыси обнаружены фрагменты боеприпасов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При обследовании посевных полей в Арыси обнаружено и извлечено из земли более 200 фрагментов боеприпасов. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра обороны РК, генерал-майор Бакыт Курманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При обнаружении следов падения боеприпасов воронки проверяются на наличие фрагментов боеприпасов в грунте. В таких случаях применяются бомбоискатели с глубиной обнаружения до пяти метров. Они показали свою эффективность при обследовании посевных полей, обнаружено и извлечено из земли более 200 фрагментов боеприпасов с глубины от полутора до трех метров», - сказал Бакыт Курманбаев.
Спикер добавил, что для соблюдения мер безопасности и недопущения разлетов при подрыве взрывоопасных фрагментов боеприпасов их укладка в подрывную яму производится с особой осторожностью. При этом от командиров групп подрыва требуется проведение точных расчетов мощности зарядов взрывчатых веществ и их правильная установка.
«Все работы с взрывоопасными фрагментами проводятся в защитных костюмах сапера легкого типа «Сокол» и «Сақтау», а также тяжелого типа «Доспехи». Взрывоопасные фрагменты боеприпасов перевозятся на трехосных бортовых автомобилях повышенной проходимости. Они защищают водителя от несанкционированного взрыва», - добавил Бакыт Курманбаев.Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.
Фото иллюстративное: 123ru.net
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