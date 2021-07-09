НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На портал eGOV совершена кибератака. На портале Электронного правительства было обнаружено вредоносное программное обеспечение, так называемое «семейство Razy», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального инфокоммуникационного Холдинга «Зерде».

«Образцы семейства Razy, представляют собой троян-загрузчик, который маскируется под офисный документ (word, excel и Adobe PDF) для заражения пользователей. Зачастую злоумышленники распространяют Razy, используя способ, при котором вредоносное ПО располагается на официальных сайтах, таким образом, злоумышленник добивается эффекта доверия со стороны потенциальной жертвы», - пояснили в Нацхолдинге.

Отечественная антивирусная компания T&T Security совместно с АО «Холдингом «Зерде» разобрала несколько кейсов, но особенного внимания заслуживают 2 кейса, которые распространялись методом атаки на водопое (watering hole attack) через портал Электронного правительства eGOV.

По информации Национального инфокоммуникационного Холдинга «Зерде», злоумышленники получили доступ к загрузке файлов на сайт и опубликовали под видом офисных документов вредоносное программное обеспечение. Отмечается, что первый документ представляет собой постановление районного акимата, а второй документ представляет собой финансовую сводку по бюджету акимата.

Это означает, что злоумышленники занимаются поиском подходящих для жертвы документов и последующим его встраиванием в конечный вредоносный файл.

Также отмечается, что на момент публикации центр управления данных ВПО (C&C сервер) уже был отключен, то есть на данный момент эти объекты не могут загрузить дополнительный вредоносный функционал.

Команда T&T Security совместно с сотрудниками АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде» оперативно отработали по данным инцидентам с целью локализации и блокировки данного вредоносного контента используя систему tLab.

Система tLab успешно обнаруживает и блокирует угрозу, работает по принципу нулевого доверия опираясь на глубокий поведенческий анализ, а высокая пропускная способность позволяет анализировать десятки тысяч файлов в день без фильтров и белых списков, что эффективно блокирует подобные угрозы даже использующих атаку на водопое.

«Система tLab используется в составе Киберщит РК, а значит можно с уверенностью сказать, что государство готово к отражению подобных угроз», - отметили в пресс службе АО «Холдинга «Зерде»

Подробно об анализе угрозы watering hole «атака на водопое» можете узнать по ссылке: https://tntsecure.kz/ru/article_7.html