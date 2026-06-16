На популярном пляже в Италии запретили зонтики для отдыхающих от 10 до 65 лет

В курортном городе Вилласимиус на острове Сардиния ввели необычные ограничения на пляже Пунта Молентис. Большинству посетителей больше нельзя устанавливать пляжные зонтики, а вход на побережье стал платным, передает Kazinform.

Местные власти объясняют решение стремлением сохранить уникальную природную среду пляжа и снизить антропогенную нагрузку на территорию, сообщает The Guardian.

Пользоваться зонтиками разрешено только семьям, в которых есть дети младше 10 лет или люди старше 65 лет. При этом на такую группу допускается установка лишь одного зонта.

Новые правила распространяются не только на зонтики. Посетителям также запрещено размещать беседки, палатки и другие конструкции, создающие тень. Ограничения будут действовать до конца октября.

Еще одним нововведением стал платный вход на общественный пляж. Стоимость посещения составляет 10 евро с человека.

Решение вызвало активное обсуждение среди жителей Италии и туристов. Пользователи социальных сетей выражают обеспокоенность возможными последствиями длительного пребывания под солнцем, включая солнечные ожоги, тепловые удары и повышенный риск развития рака кожи.

Некоторые комментаторы отреагировали на новые правила с юмором, заявив, что теперь для посещения пляжа придется «арендовать ребенка» или взять с собой пожилого родственника. Другие призвали отказаться от посещения Пунта Молентис в знак протеста.

Пляж Пунта Молентис считается одним из самых популярных на Сардинии. Летом 2025 года его закрывали после крупного лесного пожара.

Общественные пляжи Италии регулярно сталкиваются с высокой нагрузкой в туристический сезон. Ситуацию дополнительно осложняет рост стоимости аренды лежаков и пляжной инфраструктуры на частных пляжах.

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