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    05:55, 22 Март 2024 | GMT +6

    На полгода осушат канал, соединяющий крупнейший порт Нидерландов c Бельгией и Францией

    На полгода осушат канал, соединяющий крупнейший порт Нидерландов c Бельгией и Францией
    Фото: Euronews

    Судоходный канал, соединяющий крупнейший порт Нидерландов Роттердам c Бельгией и Францией, закрывается с октября. Власти заявили о необходимости ремонтных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Юлиана-канал является оживленным судоходным маршрутом и расположен в южной провинции Лимбург между городами Маастрихт и Маасбрахт вдоль реки Маас. Длина осушенного участка составит около трех километров, продолжительности пути в результате обхода увеличится на два дня, а дополнительные ежедневные затраты оцениваются в четыре млн евро. Суда должны будет следовать через порт Антверпена, где также проводятся ремонтные работы.

    Работы по углублению и расширению канала ведутся с 2022 года. Возведенную для этой цели и уже отремонтированную перемычку необходимо демонтировать из-за протечки. За это время возле отремонтированной перемычки произошло почти восемь аварий.

    Теги:
    Франция Европа Бельгия Нидерланды Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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