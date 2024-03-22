На полгода осушат канал, соединяющий крупнейший порт Нидерландов c Бельгией и Францией

Судоходный канал, соединяющий крупнейший порт Нидерландов Роттердам c Бельгией и Францией, закрывается с октября. Власти заявили о необходимости ремонтных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Юлиана-канал является оживленным судоходным маршрутом и расположен в южной провинции Лимбург между городами Маастрихт и Маасбрахт вдоль реки Маас. Длина осушенного участка составит около трех километров, продолжительности пути в результате обхода увеличится на два дня, а дополнительные ежедневные затраты оцениваются в четыре млн евро. Суда должны будет следовать через порт Антверпена, где также проводятся ремонтные работы.

Работы по углублению и расширению канала ведутся с 2022 года. Возведенную для этой цели и уже отремонтированную перемычку необходимо демонтировать из-за протечки. За это время возле отремонтированной перемычки произошло почти восемь аварий.