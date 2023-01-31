На поиски очагов пожара на побережье Каспия в Атырау отправили вертолет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау, который накрыло дымом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей, для поисков мест возгорания задействовали вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Атырауской области, в связи с тем, что накануне сообщения о возможном пожаре на побережье Каспийского моря поступили поздно, задействовать вертолет для поисков возгорания было невозможно. Судно для разведки с воздуха можно использовать лишь в световой день. Сегодня вертолет поднят в небо. На поиски очагов возгорания отправились сотрудники ДЧС, департамента экологии, управления природных ресурсов области, а также члены областного общественного совета.

Тем временем в социальных сетях появились фото космического мониторинга. На них видно, что пожаров на побережье Каспия на территории региона два - один на границе с Астраханской областью РФ и второй, поменьше, в нескольких десятках километров от Атырау.

В Атырау третий день в городе ощущается запах дыма от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей. Запах не только на улицах, он проникает и в квартиры. В части микрорайонов выпадают хлопья от сгоревшего камыша.

Фото: Руслан Кумискалиев