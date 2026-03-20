    18:12, 19 Март 2026 | GMT +5

    На побережье Каспийского моря найден мертвый краснокнижный пеликан

    В Мангистауской области на побережье Каспийского моря обнаружили труп пеликана. Отметим, что эта птица занесена в Красную книгу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Данияр Акимжанов

    Об этом сообщил экоактивист, директор Мангистауского областного филиала республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов.

    — Вчера, 18 марта, совместно с уполномоченными органами и волонтерами выехали на мониторинг. В ходе проверки на побережье в Тупкараганском районе обнаружили труп пеликана. Данный вид птицы занесен в Красную книгу Казахстана. По факту происшествия соблюден соответствующий алгоритм: информация передана по номеру 102, инцидент официально зарегистрирован, — сообщил Данияр Акимжанов.

    Фото: Данияр Акимжанов

    Напомним, ранее сообщалось что в Мангистау на побережье обнаружены мертвые лебеди. 

    Кроме того, за последние четыре года в регионе погибло 3 433 тюленя.

    Теги:
    Птицы Каспийское море Красная книга
    Данагуль Карбаева
