На побережье Каспийского моря найден мертвый краснокнижный пеликан

Об этом сообщил экоактивист, директор Мангистауского областного филиала республиканской ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры «Qazaq Balyk» Данияр Акимжанов.

— Вчера, 18 марта, совместно с уполномоченными органами и волонтерами выехали на мониторинг. В ходе проверки на побережье в Тупкараганском районе обнаружили труп пеликана. Данный вид птицы занесен в Красную книгу Казахстана. По факту происшествия соблюден соответствующий алгоритм: информация передана по номеру 102, инцидент официально зарегистрирован, — сообщил Данияр Акимжанов.

Напомним, ранее сообщалось что в Мангистау на побережье обнаружены мертвые лебеди.

Кроме того, за последние четыре года в регионе погибло 3 433 тюленя.