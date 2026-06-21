На побережье Балхаша открыли новую спасательную станцию

В поселке Торангалык на побережье озера Балхаш открыли новую спасательную станцию, которая будет обеспечивать безопасность отдыхающих в одной из популярных туристических зон региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Новая спасательная станция расположена в 43 километрах от города Балхаш. Объект будет обслуживать территорию туристического побережья, где находятся более 20 зон отдыха.

Фото: МЧС РК

Комплекс капсульного типа оснащен всем необходимым для круглосуточного дежурства и проведения поисково-спасательных работ. В распоряжении подразделения находятся оперативно-спасательный автомобиль, лодка, современные средства связи и специальное оборудование.

Для сотрудников созданы комфортные условия для несения службы и отдыха. На территории оборудованы смотровая башня с обзором всей прибрежной зоны, пирс для оперативного выхода плавсредств, воркаут-зона, беседка и мангальная зона. Внутри станции предусмотрены административный кабинет, кухня, душевая, санитарный узел и комната отдыха.

Фото: МЧС РК

По словам главы МЧС, открытие новой станции позволит значительно сократить время реагирования на происшествия. Ранее безопасность побережья обеспечивали подразделения, прибывавшие из Балхаша, а время прибытия на место вызова превышало 30 минут.

Штат нового подразделения составит 12 человек. На круглосуточное дежурство будут заступать по три спасателя.

Фото: МЧС РК

В рамках церемонии Чингис Аринов вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам и участникам реализации проекта, передал символический ключ от новой станции, а также ключи от оперативно-спасательной техники.

Мероприятие завершилось торжественным перерезанием ленты, осмотром объекта и демонстрацией возможностей нового спасательного подразделения.

Ранее новый вертолет для спасательных операций запустили в Балхаше.