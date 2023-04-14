На побережье Каспийского моря выгорело три гектара тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау выявили причину появления запаха гари в городе. На трех гектарах побережья Каспия произошло возгорание тростников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дым распространился с побережья Каспия примерно на 30 км до поселка Дамба. Оперативная группа ДЧС региона не выявила открытого огня в тростниках, но на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» тлела тростниковая растительность торфяников на площади около 3 гектаров», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

Тление тростника ликвидировали. В тушении участвовали 18 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области и 19 человек, 4 единицы техники, 2 мотопомпы резервата «Ак Жайық».

Напомним, месяц назад в Атырау загорелись три гектара камыша.