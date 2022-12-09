НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник

9 Декабря 2022, 10:52
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря вновь загорелись тростниковые заросли. Как сообщалось, заросли горели долгое время осенью. Потушить пожар удалось только после привлечения вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по ЧС региона, камыш загорелся на территории Государственного природного резервата «Ак Жайык» вдоль побережья Каспийского моря, в 30 километрах от поселка Дамба.

В связи с заболоченностью местности техника в этих местах пройти не может. Сотрудники ДЧС Атырауской области - 11 человек и 2 единицы техники, совместно с сотрудниками природного резервата «Ак Жайык» контролируют ситуацию. Направление ветра - в сторону Каспийского моря. Угрозы для населенных пунктов нет.


Кадр из видео
Теги:
Новости по теме
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Президент РК прибыл с рабочим визитом в Бишкек
Кафе горело в Алматинской области
Читайте также
Спасатели проводят рейды на водоемах в местах зимней рыбалки
Первый форум QazPolymers-2022 по нефтегазохимии прошел в Атырау
Жилищную помощь получили 313 семей в Атырау
Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Насколько повысят зарплаты врачам и учителям в 2023 году в Алматы
2 Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
3 Президент РК принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
4 Президент РК призвал не затягивать процесс соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ
5 Женис Касымбек обратился к астанчанам

Лента новостей