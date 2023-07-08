На побережье Каспия продолжают гореть 40 га тростников

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На побережье Каспийского моря в Атырауской области, где третий день продолжается пожар в тростниковых зарослях, на 18 часов местного времени горят 40 гектаров угодий. Это на 10 гектаров меньше, чем было по состоянию на 13 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба ДЧС Атырауской области, по состоянию на 18:00 после аэровизуального осмотра установлено, что благодаря принятым мерам площадь активного открытого горения снижена до 40 га. В обед открытым огнем горело 50 гектаров тростников на побережье Каспия в нескольких десятках километров от Атырау. В борьбе с огнем с утра задействован вертолёт МИ-8, с которого на очаги возгорания сброшено 60 тонн воды. Тушение наземным способом осложняется из-за труднодоступной заболоченной местности.

Тем не менее, на сегодняшний день в тушении пожара участвуют 38 сотрудников, 6 единиц техники ДЧС Атырауской области, 28 сотрудников, 9 единиц техники, 4 мотопомпы государственного природного резервата «Ак Жайык».

Как ранее сообщалось, общая площадь горящих и сгоревших зарослей составляла 450 гектаров.

«В дальнейшем общую площадь возгорания будут устанавливать компетентные службы местных исполнительных органов», - сообщила пресс-служба ДЧС региона.