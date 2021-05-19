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На побережье Каспия горят камыши

19 Мая 2021 17:55
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На побережье Каспия горят камыши

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелись заросли камыша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Камыш загорелся 18 мая и накануне вечером из областного центра уже был виден поднимающийся над побережьем Каспийского моря дым.

Сегодня гарь достигла городских окраин и ощущается на ряде улиц Атырау.

По предварительной информации департамента по чрезвычайным ситуациям области, камыш горит в двух - трёх десятках километров от посёлка Алгабас. Место возгорания находится в труднодоступной заболоченной местности, к которой невозможно подобраться с суши. Выясняется площадь возгорания. После чего будет решаться вопрос с тушением.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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