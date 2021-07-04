На пляжи и в бассейны будут пускать по Ashyq - постановление главсанврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения и дополнения в постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, городские пляжи и открытые бассейны могут быть открыты с 7.00 до 19.00, а их территория должна быть ограждена с возможностью организации пропуска посетителей по проекту Ashyq, соблюдением социальной дистанции.

Кроме того, театры, кинотеатры и филармоний, а также концертные залы в типовых помещениях и зданиях могут работать по Ashyq с заполняемостью не более 30%, в концертных залах - на 10 процентов. Они должны участвовать в программе Ashyq.

ЦОНы будут работать все дни, кроме воскресенья, с ограничением времени с 09.00 до 18.00 часов, по предварительной записи.

Для посещения продуктовых магазинов, минимаркетов, зоомагазинов приложение Ashyq не требуется.

Запрещаются массовые мероприятия (зрелищные, спортивные, религиозные, семейные банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и любые подобные, включая проводимые на дому), конференции, митинги, шествия, сходы, форумы и иные, за исключением поминок, проводимых в банкетных залах – участниках проекта Ashyq.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.