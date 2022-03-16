НА ПЛАНЕТЕ РАЗРАЗИЛСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ШТОРМ – ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о сохранении независимости государства в свете геополитических сложностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм. Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние – независимость, упрочив основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями», - сказал Глава государства в своем Послании народу Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских.

«Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности. Примеров этому не мало, в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии», - пояснил Президент.