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    15:35, 09 Июль 2021 | GMT +6

    На питьевую воду из грязного арыка пожаловались алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители микрорайона Акжар в Алматы пожаловались на грязную питьевую воду, которая течет из арыка. В акимате Наурызбайского района ответили на возмущения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с жалобами появилось в сети .

    «На видео запечатлена поставка арычной воды по питьевым трубам в поселке Акжар. Это просто беспредел. В это время весь день не было воды, но у нас каким-то образом она появилась. После выяснения обстоятельств, работники акимата Наурызбайского района подтвердили, что вода идет с арыка к нам в трубы и они ее пытались приостановить, заложив камни… В прошлый раз воду включили поливную по питьевым трубам, на этот раз сотворили нечто, арычная вода по трубам из которых мы пьем», - говорится в посте.

    В акимате Наурызбайского района сообщили, что в связи с высоким разбором воды и малой пропускной способностью водопроводных труб имеются проблемы с подачей воды.

    «Силами РЭУ Наурызбайского района ГКП «Алматы су» проводится комплекс мероприятий направленных на устранение имеющихся проблем с водоснабжением. В период отсутствия воды жителям организуется подвоз воды специализированной техникой. Для заявки на подвоз воды жители могут обратиться по телефонам: +7 (747) 795-95-96, +7 (701) 995-88-92», - отметили в акимате.

    Также сообщается, что для обеспечения населения бесперебойным водоснабжением в мкр. Акжар по заказу КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы» продолжается реализация комплексных мероприятий по строительству инженерных коммуникаций (водопровод и канализация), в числе которых реконструкция фильтровальной станции и возведение новых инженерных сетей. Срок завершения строительных работ декабрь текущего года.



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