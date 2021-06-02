На пешеходном бульваре «Театральный» в столице открыли фонтанный комплекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июня, в Международный день защиты детей в Нур-Султане открыли фонтанный комплекс на пешеходном бульваре «Театральный». Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Фонтанный комплекс включает в себя монумент «Дружбы народов» с подсветкой, от которой берет начало искусственный ручей, переходящий затем в сухой фонтан. Вдоль ручья установлены водные игровые элементы. Здесь есть детская площадка, зоны для отдыха, велосипедная дорожка. Новое общественное пространство украсили уличная мебель и дополнительное озеленение.

На территории пешеходного бульвара «Театральный» по улице Ж. Омарова в честь Дня защиты детей для маленьких жителей столицы провели развлекательную программу с участием аниматоров, кукольного театра и артистов цирка.

Аким района Сарыарка Есет Байкен поздравил детей и родителей с праздником.

«Первый день лета ознаменовывается параллельно открытием фонтанной зоны, которая реализуется в рамках мастер-плана «Нур-Султан — комфортный город». Реализация плана находится на контроле акима города Алтая Кульгинова. В текущем году запланированы работы по реанимированию исторического центра нашей столицы – это улица Ж. Омарова. Была запланирована реконструкция бульварной части для пешеходов с восстановлением фонтанной зоны. На протяжении бульвара от Республики до Театра юного зрителя будут установлены два фонтанных комплекса, также множество малых архитектурных форм», — рассказал Есет Байкен.

Кроме того, по словам акима района, на 5- 6 июня запланировано техническое открытие первой пешеходной улицы А. Мамбетова. С учетом пандемии и карантинных мер масштабных мероприятий не будет, но будут проводиться точечные мероприятия с соблюдением санитарных норм, которые запланированы совместно с управлением культуры города.

Жители столицы поделились своими впечатлениями о бульваре и фонтанном комплексе, а также поблагодарили акимат столицы за организованный для детей праздник.

«Мы сегодня решили с семьей погулять, отметить праздник, поэтому пришли на открытие нового фонтана. Нам здесь очень понравилось: поставили классные горки, фонтаны. Во время карантина никуда не выходили, а теперь на свежем воздухе можно погулять в таком красивом месте. Обычно мы гуляем на набережной. Теперь будем чаще приходить сюда», — сказала ученица 8 класса Центральной экономической школы Аружан Агибаева.

«Сегодня мы стали свидетелями открытия замечательного фонтанного комплекса на бульваре «Театральный». Мы очень рады открытию нового места отдыха для жителей столицы. Хотим выразить благодарность акимату города за организацию праздника для наших детей. Пусть наша столица и дальше процветает!», — поделился впечатлениями житель столицы Гани Артыков.