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    17:44, 10 Март 2021 | GMT +6

    На первых этажах новых ЖК будут открывать социальные объекты в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства льготного доступного жилья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Ознакомился с ходом строительства льготного доступного жилья, расположенного в районе Алматы. На первых этажах новых ЖК открываем социальные объекты. Также и в данном жилом комплексе для удобства жителей откроем ряд социальных объектов, в том числе «Доктор у дома». Кроме того, для того чтобы не перегружать район, по проекту одновременно ведётся строительство паркинга.

    Районы столицы развиваем в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», по принципу полицентричности. Это когда в шаговой доступности расположены все необходимые социальные объекты и места для отдыха.

    Поручил не сбавлять темпы строительства, уделяя особое внимание качеству дома. По завершению строительства приступим к благоустройству территории.

    В текущем году по поручению Главы государства работаем над увеличением объема строительства доступного льготного жилья. К примеру, если в 2018 году построили 1100 соцквартир, в 2019 году – 2900 льготных квартир, то в 2020 году свыше 7 тыс. социальных квартир. В текущем году планируем увеличить данную цифру до 10 тысяч льготных квартир», - написал аким столицы.



    Теги:
    Астана Акимат Строительство
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