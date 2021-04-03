На первом заседании Комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На первом заседании Комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений со стороны членов комиссии. Об этом в ходе второго заседания заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первом заседании Комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений со стороны членов комиссии. Из них 15 вопросов были правового характера, 29 - экономического, 11 вопросов - организационного характера. Все предложения были всесторонне рассмотрены во время рабочих групп с участием членов комиссии, ответственных государственных органов, специалистов в отрасли. По ряду вопросов разработан проект конкретных решений», - заявил Ералы Тугжанов в ходе заседания.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.