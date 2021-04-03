На первом заседании Комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений - Ералы Тугжанов
«На первом заседании Комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений со стороны членов комиссии. Из них 15 вопросов были правового характера, 29 - экономического, 11 вопросов - организационного характера. Все предложения были всесторонне рассмотрены во время рабочих групп с участием членов комиссии, ответственных государственных органов, специалистов в отрасли. По ряду вопросов разработан проект конкретных решений», - заявил Ералы Тугжанов в ходе заседания.
Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.
Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.