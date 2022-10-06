На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме народной коалиции по поддержке его кандидатуры на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» будет постоянно наполняться новым качественным содержанием», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы Президента, депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов.

«Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования. В стране накопилось очень много проблем, требующих своего безотлагательного решения. Уверен, предстоящие выборы заложат фундамент наших новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи. Пройдут десятилетия, и о ней, нашей эпохе, будут говорить как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убежден», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.