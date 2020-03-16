+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На период кризисных ситуаций определен механизм функционирования госуправления в Казахстане

16 Марта 2020 17:12
Поделиться:
На период кризисных ситуаций определен механизм функционирования госуправления в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Глава государства сменил главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК
Министр внутренних дел доложил Главе государства о мерах по поддержанию режима ЧП На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо – Президент РК Касым-Жомарт Токаев: Пытающиеся посеять панику понесут наказание

О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности

В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного управления в Республике Казахстан:

Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам:

организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан;

налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета;

ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

организации управления государственной собственностью;

формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования;

установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

осуществления контроля и надзора;

лицензирования, разрешений и уведомлений;

осуществления государственных закупок;

обеспечения правопорядка;

финансовых рынков и финансовых организаций;

реализации международных обязательств страны;

антимонопольного законодательства и защиты конкуренции;

осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами и актами Президента и Правительства Республики Казахстан;

Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;
государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;
центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан:

1) в месячный срок внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на реализацию настоящего Указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2020 года

№ 286


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив