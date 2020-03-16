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На период кризисных ситуаций определен механизм функционирования госуправления в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности
В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного управления в Республике Казахстан:
Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам:
организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан;
налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета;
ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;
организации управления государственной собственностью;
формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования;
установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;
осуществления контроля и надзора;
лицензирования, разрешений и уведомлений;
осуществления государственных закупок;
обеспечения правопорядка;
финансовых рынков и финансовых организаций;
реализации международных обязательств страны;
антимонопольного законодательства и защиты конкуренции;
осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами и актами Президента и Правительства Республики Казахстан;
Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;
государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;
центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан:
1) в месячный срок внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на реализацию настоящего Указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций;
2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2020 года
№ 286
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