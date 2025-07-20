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    21:26, 19 Июль 2025 | GMT +5

    На переезде Есиль–Аркалык произошло ДТП с двумя авто

    19 июля в 13:07 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок DAF и Mercedes, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚТЖ».

    жол апаты
    Коллаж: Kazinform

    Как сообщили в КТЖ, пострадавших нет. ДТП создало препятствие для движения поездов.

    — К 13:56 прицеп убран с путей, движение на участке восстановлено. Переезд оборудован необходимыми знаками. Информация передана в дорожную полицию г. Есиль. КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении нацкомпании.

    Напомним, с начала года на железных дорогах страны произошли 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.

    Теги:
    ДТП Регионы КТЖ Железная дорога
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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