21:26, 19 Июль 2025 | GMT +5
На переезде Есиль–Аркалык произошло ДТП с двумя авто
19 июля в 13:07 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде участка Есиль–Аркалык произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей марок DAF и Mercedes, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚТЖ».
Как сообщили в КТЖ, пострадавших нет. ДТП создало препятствие для движения поездов.
— К 13:56 прицеп убран с путей, движение на участке восстановлено. Переезд оборудован необходимыми знаками. Информация передана в дорожную полицию г. Есиль. КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении нацкомпании.
Напомним, с начала года на железных дорогах страны произошли 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.