На переезде Есиль–Аркалык произошло ДТП с двумя авто

Как сообщили в КТЖ, пострадавших нет. ДТП создало препятствие для движения поездов.

— К 13:56 прицеп убран с путей, движение на участке восстановлено. Переезд оборудован необходимыми знаками. Информация передана в дорожную полицию г. Есиль. КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении нацкомпании.

Напомним, с начала года на железных дорогах страны произошли 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.