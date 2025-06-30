На отсутствие воды и горы мусора пожаловались жители в Акмолинской области

Сельчане жалуются на постоянные перебои с подачей воды. По их словам, такая ситуация повторяется почти каждый день. Местные власти объясняют это то авариями, то нехваткой воды из-за высокого потребления.

В коммунальном чате регулярно появляются сообщения: где-то порыв, где-то низкий уровень воды в резервуарах. Жителям Караоткеля и Каражара сообщили, что из-за сложившейся ситуации вода будет подаваться по графику — несколько раз в день с перерывами. Этот режим будет действовать до тех пор, пока не восстановится нормальный запас воды.

И аким Караоткельского сельского округа, и аким Целиноградского района считают, что проблема нехватки воды по большей части связана с сезоном: летом каждый сельчанин поливает огород. Причем складывается такая ситуация, по признанию чиновников, не только в селе Караоткель, но и во всех селах района. Поэтому воду вынуждены подавать по графику. Но при этом есть и другие нюансы.

— Воду поставляет отельная организация — «Целиноград су арнасы». Она располагается в районе. Они нас предупреждают, когда будет отключение, но повлиять мы не можем, потому что там действительно часто возникают аварийные ситуации, наша водопроводная система уже требует ремонта, — отметил в разговоре с корреспондентом Kazinform аким Караоткельского сельского округа Бауржан Абзалбеков.

Аким Целиноградского района Дарын Сабырғали прибавляет к этому тот факт, что сейчас в районе ведется прокладка газопровода и нового водопровода, а также строительство дороги.

— Все идет одной линией. Бывает такое, что непосредственно задевают этот водопровод, случается порыв. Это уважительная причина. Кстати, сейчас строится новый водопровод, у жителей будет централизованная вода. К концу года собираются завершить. По плану подрядчиков, подать к концу июля воду уже на 15 улиц, — отметил Дарын Сабырғали.

Не менее печальна ситуация с мусором. Жители признаются: возле контейнеров образовались огромные горы нечистот, и село постепенно превращается в большую мусорку.

Как считают руководители округа и района, в ситуации с мусором есть вина и жителей села, которые выбрасывают в контейнеры крупногабаритный мусор.

— По мусору ситуация действительно сложная, потому что там к нам привозят мусор еще и близлежащий села. Поэтому мы сейчас решили избавиться от централизованного мусора и с 1 июля переходим по подворовой сбор. Будет приезжать дважды в неделю машина и вывозить мусор со дворов людей. Поэтому проблему с мусором решим. Ну и культура наших граждан оставляет желать лучшего: они бросают строительный мусор, зимой горячую золу. Сейчас мы будем устанавливать в селе камеры видеонаблюдения и закупаем дрон, будем следить и штрафовать таких нерадивых граждан. Ведь из-за них страдает большинство, — отметил Бауржан Абзалбеков.

Дарын Сабырғали добавил, что у населения имеется долг перед подрядной компанией в размере более 20 млн тенге.

— Жители выносят не только пищевые отходы, но и трупы животных, стройматериалы. А техническая машина для вывоза мусора не рассчитана поднимать контейнер с такой нагрузкой, она постоянно ломается. Поэтому теперь и делаем подворовой вывоз, — подчеркнул Дарын Сабырғали.

На сегодня, как признается аким Караоткельского сельского округа, в Караоткеле живут свыше 40 тысяч человек, но прописаны из них только 5-6 тысяч. Это создает свои трудности.

— У нас есть такое понятие, как четвертый уровень бюджета. Многое можем мы за счет своего бюджета, но он формируется за счет налогоплательщиков, а у нас их только 5-6 тысяч, остальные прописаны в городе, туда и уходят налоги. Мы многое не можем сделать из-за этого… В будущем будем делать рейды, по закону люди должны быть прописаны там, где живут, — резюмировал Бауржан Абзалбеков.

Ранее сообщалось, что до 150 тонн мусора намерены сортировать в Павлодаре.