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На особый контроль надо взять работу по пресечению слухов – Глава государства

23 Марта 2020 15:10
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На особый контроль надо взять работу по пресечению слухов – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания государственной комиссии по чрезвычайному положению дал поручение взять на особый контроль работу по пресечению слухов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«КНБ, Генпрокуратуре, Министерству информации и общественного развития необходимо обеспечить мониторинг общественного настроения и социальных сетей. В кризисных условиях каждое работающее предприятие, каждое рабочее место особенно значимо. Сегодня допускаются факты, когда фискальные органы по незначительным нарушениям парализуют работу предпринимателей. К примеру, за нарушения сроков предоставления налоговой отчетности арестовываются счета, изымается бухгалтерская документация», - сказал Глава государства.

Президент также отметил, что зачастую бизнес продолжает необоснованно втягиваться в орбиту уголовного преследования.

«Поручаю пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей со стороны силового блока и фискальных органов. Сейчас на местах госслужащие и полицейские «придавлены» проверками, боятся брать на себя ответственность и принимать решения. Поручаю пересмотреть приоритеты в работе Антикоррупционной службы на период чрезвычайного положения, сделав упор на профилактику.

Еще один важнейший вопрос – обеспечение информационной безопасности. Важно не допустить паники среди населения и дестабилизации общественного порядка», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в условиях ЧП на особый контроль надо взять работу по пресечению слухов и провокационной информации. Любые попытки распространения таких сведений должны жестко пресекаться, авторов нужно выявлять и наказывать.

«Следует объяснить населению, что нельзя слепо доверять любой информации, нельзя позволять провокаторам и просто глупым людям манипулировать доверием наших граждан. С учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших поручаю обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ. Согласно новому алгоритму все сведения от госорганов по коронавирусу должны стекаться в единый информационный центр МИОР», - добавил Глава государства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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