На основные вопросы о вакцинации от коронавируса ответила алматинский врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача городской поликлиники №20 Алматы Маржан Алиева ответила на основные вопросы о вакцинации от коронавируса. Она также прокомментировала мифы о чипировании населения через вакцину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в РСК спикер прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о чипировании, заражении через вакцину и сильных побочных действиях после прививки.

«В ситуации, когда речь идет о жизни и здоровье, все новое воспринимается с подозрением, человек боится непроверенного и не хочет быть в числе первых, кто опробует на себе препарат. Эта группа сочетается с категорией коронаскептиков, не верящих в опасность вируса в принципе. Еще один мотив связан с убежденностью некоторых людей в заведомой опасности конкретной прививки, подозрениями, что вакцинация может быть обманом с прямой целью навредить, в открытом вопросе о причинах отказа от прививки говорят: «Это чипирование». Именно для того чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом - на людях», - ответила она.

Она отметила, что, по данным исследований, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%.

«Расчет этого показателя производился на основе данных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и вторую инъекции вакцины «Спутник V» или плацебо – на заключительном контрольном этапе зафиксировано 78 подтвержденных случаев COVID-19», - добавила спикер.

Также вакцинация, по ее словам, защитит от заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции.

«В целом у взрослого населения интерес к вакцинации есть. Но также есть боязнь у людей. Граждане должны понимать, что вакцинация даст возможность избежать пандемии и вернуться к обычному образу жизни», - заметила врач.

Маржан Алиева напомнила, что вакцина против СОVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

«Специалисты Всемирной организации здравоохранения напоминают также о том, что после первой прививки до второго этапа вакцинации нужно минимизировать контакты с людьми и соблюдать все санитарные правила. Иммунитет вырабатывается постепенно, поэтому между этими этапами человек не защищен, уязвим. Он может заболеть коронавирусом. По данным ученых, иммунитет в организме формируется на 42-46 дни», - подчеркнула спикер.

Врач также ответила, безопасна ли для людей с диабетом 1 и 2 типов вакцинация.

«В приказе Минздрава «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок» сахарный диабет не является противопоказанием для вакцинации. Противопоказаниями для вакцинации являются: повышенная температура, лица до 18 лет, с симптомами ОРВИ и КВИ и т.д.», - ответила она.

По ее словам, пациенты с диагнозом сахарный диабет будут прививаться на шестом этапе в июне.

Она также уточнила, что применение гормональных контрацептивов не является противопоказанием для вакцинации.

На первом этапе планируется вакцинировать медицинских работников инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, ОРИТ, ПМСП, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы - с 1 февраля 2021 года.

На втором этапе – педагогов общеобразовательных школ, ссузов, вузов, медработников ведомственных медицинских служб – с марта 2021 года.

На третьем этапе - педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений (ДДУ), студентов, лиц с хроническими заболеваниями - 600 тысяч человек - с апреля 2021 года.

На четвертом этапе - сотрудников министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, Комитета национальной безопасности, медицинских работников других стационаров, персонал ДДУ и лиц с хроническими заболеваниями – с мая 2021 года.

На пятом этапе - контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудников детских закрытых учреждений и лиц с хроническими заболеваниями – с июня 2021 года.

На шестом этапе - оставшийся контингент из группы риска - с июля по декабрь 2021 года.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



