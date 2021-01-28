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На основе предвыборных обязательств Nur Otan утверждены 216 региональных программ – Бауыржан Байбек

28 Января 2021, 11:21
На основе предвыборных обязательств Nur Otan утверждены 216 региональных программ – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основе предвыборных обязательств партии «Nur Otan» утверждены 216 региональных программ. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Во всех районах, городах и областях нашей страны прошли первые сессии маслихатов нового созыва. Наши фракции по итогам выборов сформировали большинство в представительных органах всех уровней, в среднем более 80% от общего количества мандатов.

С первых дней депутатский корпус нашей партии приступил к реализации предвыборных обещаний. Так, на основе предвыборных программ «Nur Otan» утверждены 216 программ территориального развития до 2025 года», - сообщил Б. Байбек.

Предвыборные приоритеты партии, акцентировал он, были сформированы в рамках реализации концепции «Слышащего государства» по итогам широкого обсуждения с населением, в том числе из самых отдаленных населенных пунктов. Только в ходе праймериз «Nur Otan» собрал от граждан более 20 тысяч предложений. Еще свыше 42 тысяч наказов поступило в период агитационных встреч. Более 65% из них были учтены при утверждении региональных программ.

«Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, депутаты «Nur Otan» должны обеспечить системный контроль исполнения всех предвыборных обязательств в каждом регионе, городе и районе», - обозначил Бауыржан Байбек.

По каждому направлению будут установлены целевые индикаторы и сроки, определены ответственные исполнители. Совместно с Правительством и местными исполнительными органами в течение месяца будут разработаны и представлены для публичного рассмотрения соответствующие дорожные карты с конкретными показателями на каждый год, детализировал он.

«Как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев, предвыборная программа «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!» предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа.

«Nur Otan», как партия реальных дел и ясных целей, обеспечит на всех уровнях реализацию своих предвыборных обещаний! Преодолев испытания, победим вместе!» - заключил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».


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