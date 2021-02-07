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На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz внесены изменения

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Февраля 2021, 13:21
На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz внесены изменения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн-платформе enpf-otbasy.kz досрочно внедрены изменения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Отбасы банка в Instagam.

«Теперь, если вы уже получили единовременные пенсионные выплаты на спецсчет или ваша заявка вернулась с доработки после проверки Отбасы банком, вы можете изменить цель.
Как изменить цель в личном кабинете?
Зайдите в личный кабинет enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП;
Выберите заявку, где планируете изменить цель;
Нажмите на синюю кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ;
Выберите новую цель из представленного списка;
Подтвердите действие, нажав на красную кнопку ИЗМЕНИТЬ ЦЕЛЬ;

Завершите ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕЛИ, подписав заявление.
Вам больше не придётся ждать 45 дней, чтобы сформировать новую заявку и изменить цель. Теперь вы можете сделать это мгновенно на платформе enpf-otbasy.kz», - говорится в сообщении.

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