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    17:40, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    На Оман обрушился циклон «Шахин»

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    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - Центр по чрезвычайным ситуациям Омана призвал к эвакуации жителей столицы султаната и близлежащей провинции Эз-Захира из-за надвигающегося циклона «Шахин», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Казахстана в Султанате Оман.

    По данным информационного агентства Омана, в настоящее время эпицентр стихии находится в 120 км от прибрежной линии, а его диаметр составляет от 11 до 14 километров. Как ожидается, эпицентр циклона достигнет суши сегодня в промежуток между 18.00 и 21.00 часами по местному времени.

    «Провинцию Маскат ожидают средние и сильные дожди, в то время как наиболее сильный ветер и обильные дожди придутся на провинции Южная и Северная Эль-Батина», - заявил Мухаммад бин Али аль-Машаихи, метеоролог Управления гражданской авиации Омана.

    С его слов, самая высокая скорость ветра, зафиксированная на станциях мониторинга Управления гражданской авиации, составляет около 55 км в час, а порывы ветра - около 75 км в час.

    Сейчас в аэропорту столицы Омана отменены все рейсы. Ожидается от 200 до 500 мм осадков, что может спровоцировать сильные наводнения. Объявлено штормовое предупреждение, высота волн уже достигает 8−12 метров. Власти Омана призвали жителей к срочной эвакуации — покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища.

    Вместе с тем, Посольство Казахстана в Омане сообщило об отсутствии жертв среди казахстанских граждан, находящихся в стране.

    «К сожалению, сейчас поступают сообщения о наличии жертв и пропавших без вести в результате обрушившегося на Оман циклона «Шахин». По данным Посольства, среди жертв и пропавших без вести граждан Казахстана нет. Посольство просит граждан РК, проживающих в Омане соблюдать необходимые меры предосторожности и следовать инструкциям властей Султаната», - сообщает казахстанское диппредставительство.

    На консульском учете в Посольстве Казахстана в Омане состоят порядка 70 граждан РК. Посольство также опубликовало номера телефонов экстренной связи. Граждан РК просят связаться в случае чрезвычайной ситуации.

    К текущему часу многие улицы столицы султаната, затоплены, в связи с чем, передвижение населения также существенно ограничено.

    О надвигающемся на Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию циклоне «Шахин» было объявлено в субботу, сообщает ТАСС. Экстренные службы султаната призвали жителей районов, где ожидаются наиболее серьезные последствия, покинуть дома и перебраться в специально подготовленные правительством убежища. Воскресенье и понедельник в Омане официально объявлены нерабочими днями в государственном и частном секторах.

    Циклон начал формироваться в последние дни недалеко от индийского побережья в северной акватории Аравийского моря и набрал силу, достигнув входа в Персидский залив: такое природное явление в истории метеонаблюдений фиксируется впервые. Он уже затронул территорию Ирана, где, как сообщалось, есть пострадавшие и пропавшие без вести.


    Фото: AFP
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