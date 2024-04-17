На Октоберфесте запретят курить «траву»

В Германии с апреля частично разрешен каннабис. Бавария стремится существенно ограничить применение нового закона. Коснется это и знаменитого пивного праздника, передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com.

Мюнхен собирается объявить свой традиционный пивной праздник свободной от марихуаны зоной. Об этом во вторник, 15 апреля, заявил Клеменс Баумгертнер (Clemens Baumgärtner) - представитель городской администрации, отвечающий за организацию Октоберфеста.

- Каннабису не место на Терезином лугу, - цитирует директора пивного фестиваля агентство AFP. - Такой семейный праздник, как Октоберфест, и потребление конопли для меня несовместимы.

Проверять посетителей, однако, не планируется.

В Германии с 1 апреля вступил в силу закон, допускающий частичную легализацию каннабиса и получаемой из него марихуаны. Среди прочего разрешается для личного потребления хранить дома до 50 граммов, а в общественном пространстве иметь при себе до 25 граммов марихуаны или гашиша.

Бавария собирается применять этот закон со строгими ограничениями. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) грозит большими штрафами тем, кто не будет его соблюдать. Для сдерживающего эффекта баварское министерство здравоохранения опубликовало каталог предусмотренных денежных наказаний: за превышение разрешенной дозы - до тысячи евро при первом нарушении, сумма вдвое выше - при повторном. В планы баварского правительства также входит создание зон, свободных от конопли: в так называемых пивных садах, на массовых народных гуляниях и в парках развлечений.

Октоберфест - самый большой народный праздник в Германии и мире. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. В прошлом году здесь выпили шесть c половиной миллионов литровых кружек пива. В целом, по данным портала Statista, за последние 40 лет количество потребленного пива на этом фестивале растет. Курение в пивных палатках запрещено уже с 2010 года, поэтому запрет на потребление «травы» коснется открытых площадок.