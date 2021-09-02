На окраине Нур-Султана построили еще одну школу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В жилом массиве Ондирис (район Байконыр) открылась пятиэтажная школа на 1200 мест (в 2 смены), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Средняя школа №23, расположенная в жилом массиве Ондирис (район Байконыр), была построена в 1966 году. Школа была рассчитана всего на 700 мест (в 2 смены), а количество учащихся превышало. У учащихся и учителей из-за малогабаритности учебного заведения не было столовой, актового зала, учительской, методического кабинета, а спортивный зал не вмещал всех учащихся.

Данную школу осенью 2019 года посещал Глава государства. Президент поручил построить новое учебное заведение в данном районе.

Таким образом, в текущем новом учебном году двери распахнула пятиэтажная школа на 1200 мест (в 2 смены). Она построена на территории средней школы №23. Решена проблема с переуплотненным режимом. Также в новом заведении учтены столовая, большой спортзал, актовый зал, учительская и др.

При строительстве нового корпуса школы также было учтено и материально-техническое оснащение: кабинеты STEM и робототехники, где учащиеся смогут создавать 3D-объекты, моделировать роботов, применять научно-технические знания сразу на практике; кабинет интеллектума, здесь дети будут готовиться к дебатам и др. От имени Президента страны школе вручен автобус для комфортного передвижения учащихся.

К примеру, если в 2019 году было построено 6 школ, то уже в 2020 году было построено 11 школ. Это позволило сократить количество школ с трехсменным обучением с 8 до 4, а с переуплотненным режимом – с 22 до 14. В текущем году будет сдано в эксплуатацию еще 15 школ. Это позволит в 2021 году создать порядка 40 тыс. ученических мест. Это в 2 раза больше чем в 2020, и в 4 раза больше чем в 2019 году.

В столице в предстоящие 5 лет в рамках дорожной карты запланировано строительство 67 школ. Школы строятся как за счет бюджета, так и за счет ГЧП и привлечения частных инвестиций. Так, акиматом столицы на инвестсоветах поддержано строительство свыше 30 частных учебных заведений. Стоит отметить, что частные школы также пользуются большим спросом среди горожан.