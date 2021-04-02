На окраинах Алматы приступят к ремонту и строительству дорог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на онлайн-брифинге для СМИ сообщил, когда приступят к ремонту дорог в микрорайоне Алгабас Алатауского района и высказался о развитии присоединенных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство водопроводных и канализационных сетей в мкр. Алгабас продолжается. По мере завершения строительно-монтажных работ подрядной организацией АО «Алматыинжстрой» производится подсыпка дорог инертными материалами по улицам Оракты батыр, Кара Жорга, Алдияр, Зулпыхар, Самен батыр, Молдагулова, Естемесова и Кенжекей.

Документация на строительство 30,8 км новых дорог в мкр. Алгабас разработана, определяется подрядная компания. По завершении работ по прокладке сетей водопровода и канализации, а также гидроиспытаний начнутся дорожно-строительные работы. До конца текущего года планируется заасфальтировать порядка 10 км дорог в мкр. Алгабас.

«Все силы брошены на строительство инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах. Строительство сетей водоснабжений и водоотведения, дорог, линий наружного освещения, социальных объектов ведется в соответствии с принятой в прошлом году программой комплексного развития «Новый Алматы». На реализацию проектов по улучшению качества жизни жителей присоединенных территорий в течение пяти лет будет направлен почти триллион тенге. Наша задача к 2023 году - все микрорайоны должны быть обеспечены водой и канализацией, нормальными дорогами, детскими площадками, парками и скверами», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

По поручению акима мегаполиса была создана специальная рабочая комиссия, которая занялась решением вопросов новых микрорайонов на присоединенных территориях. После обращения жителей была проведена внеплановая проверка. Выяснилось, что подрядчиком допущены такие нарушения, как отклонение от проекта, отсутствие качества и нарушение технологии производства строительно-монтажных работ.

За допущенные нарушения подрядная организация АО «Алматыинжстрой» была привлечена к административной ответственности по ст. 312 ч.1, чт. 309 КоАП РК. После принятия мер подрядчиком нарушения устранены. Вместе с тем за отсутствие контроля в отношении авторского надзора производственного кооператива «Институт Казгипроводхоз» и технического надзора ТОО «Бэлко-Строй» приняты меры по ст. 317-1 ч. 1 КоАП РК.

На сегодняшний день силами подрядчика ул. Алдияр и ул. Жана курылыс засыпаны щебнем на полную ширину улицы. В настоящее время ведутся работы по засыпке тротуара из гравийно-щебеночной смеси улиц Жана курылыс-1, 2, 6, Аксенгир, Бабажанова, Кенжекей, Туран, Оракты батыр, Керимсал, Казына, Монке би, Мухитдинова, Султан.