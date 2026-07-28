На одной из центральных улиц Алматы появится изолированная велополоса

С 1 августа в Алматы изменится схема движения на участке улицы Наурызбай батыра от проспекта Райымбека до проспекта Абая. Здесь планируется обустроить изолированную велосипедную полосу, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление городской мобильности акимата города.

В рамках проекта решили убрать выделенную полосу, которая была предназначена для общественного транспорта. В акимате Алматы рассказали, что автобусные маршруты перенаправят на улицу Желтоксан, что позволит организовать на улице Наурызбай батыра обособленную велоинфраструктуру.

Как отметили в управлении городской мобильности, изменения направлены на повышение безопасности велосипедистов, развитие городской велосипедной сети и более эффективное распределение транспортных потоков.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее учитывать предстоящие изменения, планировать маршруты с учетом новой схемы движения и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

Ранее сообщалось, что грузовикам ограничат въезд в центральную часть Алматы.