На одном из перекрестков Астаны ограничат движение из-за ремонта дороги

В Астане в ночь с 10 на 11 сентября ограничат движение на пересечении улиц Ш. Бейсековой, Бейбарыс Султан и Ш. Косшыгулулы из-за ремонта дороги, передает агентство Kazinform.

— Информируем жителей и гостей города о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Ш. Бейсековой/Бейбарыс Султан/Ш. Косшыгулулы. В связи с этим в ночь с 10 на 11 сентября текущего года с 21:00 до 07:00 часов движение транспортных средств на данном участке будет ограничено, — говорится в сообщении акимата.

Фото: акимат Астаны

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Напомним, что участок дороги на Хусейн бен Талал в Астане перекроют на пять дней .