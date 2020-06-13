На новый формат работы перейдет музей Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая полностью обновится к юбилею мыслителя и будет работать в новом современном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор музея Турдыкул Шанбай отметил, что после музеефикации в здании появится 9 новых залов: литературное кафе, детский и музыкальный залы, библиотека и др. При входе в музей будет установлен ресепшен. Но самое главное, что заповедник будет оснащен современными технологиями, такими как аудио-гид и 3D-мониторы.

«В куполе музея по произведениям Абая можно будет увидеть 4 времена года. Во всех залах будут сенсорные экраны. Нажав на них, можно получить информацию. Один из залов будет посвящен «Словам назиданиям» Абая. Когда заходишь туда, падает свет на ладони, и ты получаешь бата. В зале, где рассказывается о становлении поэта, он сидит с бабушкой Зере, которая рассказывает ему сказки. Много секретов, всего сейчас и не расскажешь», - отметил Т. Шанбай.

Кроме того, в музее собран богатый фонд воспоминаний об Абае. Все они сейчас озвучиваются профессиональными актерами и будут доступны в одном из залов. Нажав на кнопку, можно будет послушать воспоминания сразу на трех языках.

Напомним, что в настоящее время в музее проводятся масштабные строительно-ремонтные и реставрационные работы.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.