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На незаконно продававших квартиры застройщиков возбуждены уголовные дела в столице

Автор:  
Арайлым Мұрат
18 Сентября 2020, 19:32
На незаконно продававших квартиры застройщиков возбуждены уголовные дела в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в отношении застройщиков столицы за незаконную реализацию квартир управлением контроля и качества городской среды города Нур-Султана (ГАСК) возбуждено 16 административных производств. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Ерлан Бердалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, застройщики незаконно привлекали деньги дольщиков на строительство жилых комплексов, а также вопреки закону реализовывали квартиры в недостроенных домах.

«В отношении трех застройщиков управлением инициированы исковые заявления в суд. По результатам рассмотрения реализация квартир застройщиками в лице ТОО «Шанг Хи Групп» ЖК «ExpoNewLife» ТОО «Roztal» ЖК «Family Park», ТОО «Mainstreet» ЖК «Парус» признана незаконной. На сегодняшний день в отношении вышеуказанных компаний департаментом экономических расследований возбуждено дело по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконная предпринимательская деятельность). Проводятся необходимые следственные мероприятия», - рассказал Ерлан Бердалин.

Он добавил, что управление намерено на системной основе пресекать деятельность незаконной реализации квартир, вплоть до возбуждения уголовных дел.


Борьба с преступностью   Акимат   Строительство   Жилье   Минфин РК  
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