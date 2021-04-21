На несправедливость налоговых органов пожаловались предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова обратилась с депутатским запросом к министру финансов Ерулану Жамаубаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для депутатского запроса является длительное нарушение конституционных прав субъектов предпринимательства на право частной собственности в связи с неоднозначной практикой применения налогового законодательства и не актуализированного Нормативного постановления Верховного суда по вопросам камерального контроля. Два месяца назад большая группа предпринимателей Карагандинской области, со страницы в Facebook обратилась с открытым видеообращением на имя Главы государства о несправедливости со стороны налоговых органов, массовой блокировке счетов по итогам камерального контроля, приведших к остановке работ. Все они из сферы производственных, строительных предприятий, создающих высокую добавленную стоимость, значительное количество рабочих мест и в целом влияющие на удельный вес в доходах госбюджета», - сказала Гульнара Бижанова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, депутаты провели анализ сложившейся ситуации из публикаций в СМИ, судебных актов Верховного суда, научных статей совместно с судейским сообществом. Установлено, что налоговые органы действуют в соответствии с со статьями 94, 96 Налогового кодекса регламентирующими порядок проведения камерального контроля.

«Процедурные моменты этого вида контроля в связи с его непрозрачностью на практике создают огромные проблемы добросовестным налогоплательщикам по всей стране. Сейчас, в соответствии со статьей 96 Налогового кодекса по итогам камерального контроля при выявлении нарушений с высокой степенью риска орган госдоходов направляет налогоплательщику уведомление. Важно сразу отметить, что определение по степени риска нарушений утратило силу с января 2019 года! Проблемы начинаются, когда предприниматель не согласен с итогами контроля. По закону налогоплательщик вправе направить свои пояснения в налоговый орган, или обжаловать уведомление в вышестоящий орган либо в суд. Однако, на практике не так-то все просто», - отметила депутат.

В частности, статья 96 кодекса позволяет органам госдоходов не принять пояснения налогоплательщика и вынести решение о признании уведомления неисполненным. Сразу же ограничиваются операции на банковских счетах. Практика показывает, что налоговые органы в основном выносят именно такие решения. При этом процесс принятия решений законодательно не раскрыт, нет прозрачности, что является высоким коррупциогенным фактором.

«Полагаем, здесь прямая лазейка для рейдерства! Нередки случаи, когда налогоплательщикам блокируют счета даже раньше, чем они получают решения по своим жалобам. При этом уведомление органа госдоходов совсем не значит, что налоговое обязательство действительно имеет место быть. Практика показала, что обжалование предпринимателями решений в вышестоящие налоговые органы не эффективна. Там занимается позиция нижестоящих. Обращение в суд также не приносит ожидаемой защиты, так как суд по рассматривает жалобу только в рамках процедурных нарушений. В итоге все сводится к тому, чтобы налогоплательщик устранил нарушения, выявленные по итогам камерального контроля, вне зависимости от того, согласен он с ними или нет. Либо второй вариант - банкротство!», - заключила она.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения конституционного принципа равной защиты государственной и частной собственности, гарантированного статьями 6 и 39 Конституции Республики Казахстан, депутат предложила регламентировать порядок отнесения нарушений по степени риска. Дать исчерпывающую формулировку высокой, средней и незначительной степени риска. Дать право налогоплательщику предоставлять пояснения на любом этапе. Разработать четкий механизм процесса вынесения решения налоговыми органами о принятии пояснения либо его отказе и последующих действиях. Верховному суду провести корректировку Нормативного постановления от 29 июня 2017 года №4.



