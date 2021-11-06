На некачественный уголь пожаловались жители Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором жители Алматинской области жалуются на некачественный уголь. В акимате города Талдыкоргана прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Угольный склад по Ракишева. Автор заявляет, что уголь здесь полностью рассыпчатый, как песок», - говорится в посте .
В акимате Талдыкоргана ответили, что общая потребность угля населению на отопительный сезон составляет 92 тысяч тонн, реализовано 73,4 тысяч тонн, на складах остаток с летнего периода 2,2 тысяч тонн. В среднем в сутки поступает 9 (621 тн.) вагонов. В октябре реализовано – 18,8 тысяч тонн (273 вагонов).
По городу имеется 9 угольных тупиков. Поставщиками для города являются:
- ТОО «Сауда-Көмір» по разрезу Каражыра;
- ТОО «АРС» по разрезу Каражыра;
- ИП «Нурбол» по разрезу Шубаркуль;
- ИП «Мергиязов» по разрезу Шубаркуль;
- ИП «Гасанов» по разрезу Шубаркул;
- ИП «Абдраимов» по разрезу Каражыра;
- ИП «Айнабеков» по разрезу Каражыра;
- ИП «Уйсембеков» по разрезу Каражыра;
- ИП «Мусанов» по разрезу Каражыра.
На сегодняшний день средняя цена за тонну угля в тупиках составляет 14,5 тысяч тенге. С 1 по 5 ноября в Талдыкорган поступило 49 вагонов (3 381 тонна). В пути 48 вагонов (3312 тонн).
«Акиматом города в летний период на постоянной основе проводились разъяснительные работы о необходимости заблаговременного приобретения твердого топлива. Так, с ухудшением погодных условий начался наплыв покупателей на угольные тупики города и, соответственно, данного поставляемого объема стало недостаточно, чтобы одномоментно удовлетворить спрос всех желающих приобрести твердое топливо, что и привело к искусственному дефициту угля. Ежедневно совместно с АО «КТЖ - Грузовые перевозки» Алматинское отделение «ГП» проводится мониторинг отгрузки угля из угольных разрезов и наличия их на тупиках», - ответили в акимате города.
Также сообщается, что твердым топливом из городских тупиков обеспечивается жители Саркандского, Аксуского и других районов.
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