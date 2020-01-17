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На недоработки по развитию животноводства указал аким СКО

17 Января 2020 09:45
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На недоработки по развитию животноводства указал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова не устроили показатели, которых планируют в этом году добиться в животноводческой отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава региона заявил, что показатели плана, который представила заместитель руководителя управления сельского хозяйства Жанар Мусакулова, занижены. В частности, в отрасли животноводства объем валовой продукции планируется с ростом на 3,9%.

«У нас только 19% организованных хозяйств занимается животноводством. Это крайне мало. Здесь недоработка управления сельского хозяйства совместно с акимами районов. Идем на поводу, до сих пор соглашаемся с тем, что не хотят заниматься животноводством. Мало принимается мер на местах. Ваши планы занижены», - считает К. Аксакалов.

Он добавил, что и на уровне министерств обсуждаются вопросы развития животноводства.

«То, что вы запланировали, – там ничего делать не надо. Поголовье будет расти только за счет отела. Сами себе легкий способ достижения цели выбрали. Не принимается - пересматривайте. Реализация всех этих планов будет рассматриваться ежеквартально», - сказал К. Аксакалов.

По мнению акима области, государство предоставляется достаточно механизмов для развития животноводства: от субсидирования до кредитования.

«Мы не можем согласиться с такими заниженными планами по районам. Не получается - освободи место. Это же как раз организационные способности руководителя влияют на решение этих вопросов. С каждым годом количество хозяйств, которые занимаются животноводством, должно увеличиваться в каждом районе», - подчеркнул К. Аксакалов.


Фото: agro-matik.ru
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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