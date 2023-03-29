Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

На нас возложена ответственность перед прошлым и будущим страны – Президент

Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2023, 12:10
На нас возложена ответственность перед прошлым и будущим страны – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил об ответственности казахстанцев перед следующими поколениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На нас возложена огромная ответственность. Это ответственность перед прошлым и будущим нашей страны. В каком государстве будет жить следующее поколение, напрямую будет зависеть от принимаемых нами решений. У нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана. Ее невозможно достичь за один день. Нам предстоит показать такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, профессионализм, знания, дисциплину и патриотизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

По словам Главы государства, интересы нации и государства должны быть превыше всего.

«Конечно, для развития общества необходимо разнообразие мнений, но когда дело касается нашей государственности, мы должны проявить сплоченность и единство. Наш общий гражданский долг – трудиться честно и самоотверженно во имя процветания Казахстана. Будем всегда верны священному долгу перед своей Родиной», - добавил Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.


Президент Казахстана   Общество   Токаев Касым-Жомарт  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО