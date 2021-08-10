На начальном этапе Pfizer будет доступна только для детей и беременных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна только для детей и беременных. Об этом заявил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна только для детей и беременных. Поэтому на них, на эту вакцину не надо рассчитывать. Надо идти и прививаться. Потому что буквально в течение недели поступит еще одна вакцина Китайской Народной Республики , которая в принципе также признана Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому можно будет ею тоже привиться. Она инактивированная», - пояснил министр здравоохранения Алексей Цой.

Ранее сообщалось , что с компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4 квартале 2021 года.

«С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании «Pfizer» о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией «Pfizer» подписано Соглашение о конфиденциальности».

Министерством на постоянной основе проводятся переговоры с компанией «Pfizer» по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Республики Казахстан.



