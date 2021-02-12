На мусор на месте вырубленных яблоневых садов пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на скопление строительного мусора на месте вырубленных яблоневых садов. В департаменте полиции наказали водителей за нарушение правил благоустройства территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на все усилия, продолжается преступный вывоз строительного мусора на земли ранее погубленных яблоневых садов. Район - Бостандыкский», - написал в группе пользователь Facebook .

В пресс-службе департаменте полиции Алматы ответили, что на место был осуществлен выезд сотрудников аппарата акима Бостандыкского района города совместно с природоохранной полицией ОМПС УП района, по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Жулдыз (рядом с кладбищем).

«Силами подрядной организации «Алматы тазалык», указанный в обращении строительный мусор вывезен и земельный участок отсыпан черноземом. Дополнительно сообщаем, что водители автомобилей, скидывавших мусор, были привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов)», - заявил начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.