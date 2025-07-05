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    21:35, 04 Июль 2025 | GMT +5

    На мосту в Астане легковой автомобиль зажало между грузовиками

    В столице произошло ДТП с участием трёх транспортных средств, в результате которого легковой автомобиль оказался зажатым между двумя грузовиками. Об этом сообщили в департаменте полиции города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На мосту в Астане легковой автомобиль зажало между грузовиками
    Фото: кадр из видео

    По информации ведомства, на одном из мостов водитель грузовика Shacman столкнулся с автомобилем Toyota, который по инерции въехал в стоящий на проезжей части неисправный КАМАЗ.

    В результате ДТП обошлось без пострадавших. В отношении водителя Shacman начато административное производство.

    Ранее в Астане трое человек пострадали при аварии с автобусом. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июля, проводится проверка. 

    Теги:
    ДТП Транспорт Астана Авто Авария
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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