На мосту в Астане легковой автомобиль зажало между грузовиками

По информации ведомства, на одном из мостов водитель грузовика Shacman столкнулся с автомобилем Toyota, который по инерции въехал в стоящий на проезжей части неисправный КАМАЗ.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. В отношении водителя Shacman начато административное производство.

Ранее в Астане трое человек пострадали при аварии с автобусом. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 июля, проводится проверка.