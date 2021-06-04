На молочном заводе в СКО протестировали систему цифровой маркировки продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске на одном из крупнейших молокоперерабатывающих заводов Казахстана состоялся испытательный запуск системы маркировки и прослеживаемости молочных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Проект в партнерстве с Минсельхозом и «Казахтелекомом» на базе петропавловского ТОО «МолПродукт» реализовала казахстанская компания «QR Trace». В демонстрации работы модернизированной производственной линии ТОО «МолПродукт» приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РК, АО «Казахтелеком» и ТОО «QR Trace».

Первый в сфере АПК пилотный проект по внедрению системы маркировки был осуществлен в рамках исполнения поручений главы Правительства и протокола совещания у первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова от 14 июля 2020 года «О реализации проекта маркировки и прослеживаемости товаров в РК».

Как отмечают в ведомстве, в соответствии с ратифицированным соглашением ЕАЭС о маркировке товаров средствами идентификации на территории Евразийского экономического союза, Казахстан запустил Национальную систему прослеживаемости товаров и в рамках интеграционных процессов ввел обязательную маркировку меховых изделий и табачной продукции. Кроме того, в республике в текущем году запущены пилотные проекты по маркировке лекарств, алкоголя, обуви и молочной продукции.

Система маркировки и прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС вводится поэтапно и с 2022 года станет обязательной. При этом указанные и другие, наиболее подделываемые виды продукции не смогут продаваться без QR-меток за пределами страны-изготовителя уже с текущего года.

У маркировки сразу несколько целей. В первую очередь, это обеспечение прозрачности сведений о производстве и передвижении товаров в целях защиты прав и интересов потребителей.

В штрих-коды записывается вся история товара от этапа производства до появления на полке магазина: сведения о месте и дате изготовления, сроках годности, времени отправки продукции торговым предприятиям и т.д. Всю эту информацию потребитель может получить мгновенно, считав QR-код (Data Matrix) при помощи своего смартфона прямо у прилавка.

QR-коды выдаются только зарегистрированным предприятиям. Таким образом система автоматически выключает из торгово-логистической цепочки производителей контрафактных товаров.

Внедрение системы маркировки и прослеживаемости товаров также имеет ряд выгод для бизнеса: решается вопрос заведомо бесперспективной конкуренции с нелегальными производителями, выпускающими на рынок поддельную продукцию, а также снижаются издержки в логистике, упрощается и ускоряется учет товаров.

Благодаря новшеству государство ожидает сокращение теневой экономики и увеличение маржинальности у добросовестных предпринимателей и рост доходов бюджета. При этом прирост налоговых поступлений будет направлен не только на исполнение соцобязательств, но и на дополнительную поддержку бизнеса.

В настоящий момент единый оператор маркировки в Казахстане – АО «Казахтелеком» – совместно с рядом профильных министерств запустил пилотные проекты по некоторым группам товаров. В сфере АПК «пилот» запущен совместно с МСХ РК на базе ТОО «МолПродукт», которое занимается производством и экспортом молочной продукции.

«Введение системы маркировки и прослеживаемости товаров требует некоторых затрат. Поэтому у бизнеса есть определенные вопросы. Но, в ходе пилотного проекта мы провели большую работу, почти год исследовали рынок, изучали различные решения и, в итоге, нашли наиболее оптимальный для наших предпринимателей вариант. Мы протестировали это решение на базе ТОО «МолПродукт», где установлена современная производственная линия. Мы осуществили интеграцию маркировочного оборудования, а также провели работы по адаптации и доработке учетной системы 1С. В результате мы показали эффективность подъемного по цене решения», - рассказал директор ТОО «QR Trace» Алмаз Маралов.

Петропавловское предприятие большую часть своей продукции направляет в Российскую Федерацию, поэтому руководство компании заинтересовано в новых технологиях, которые позволят им сохранить свое положение на экспортном и внутреннем рынках.

Испытания системы маркировки в работе прошли успешно, полученный опыт будет проанализирован и рассмотрен в качестве альтернативы при дальнейшем внедрении маркировки в сельскохозяйственной отрасли.