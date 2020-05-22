На миллионы тенге оштрафовали бизнесменов за несоблюдение санитарных требований в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за несоблюдение санитарных требований начали штрафовать крупные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы только за два дня проверили более 300 объектов. 107 из них подверглись административным штрафам. На трех объектах штраф достиг на каждом по четыре миллиона тенге. Хочу обратить внимание руководителей, чтобы не нарушать. Ничего такого сверхъестественного нет. Ваша задача сохранить здоровье не только покупателей, но и своего персонала. Те объекты, которые системно будут нарушать, они будут закрываться», - сказал главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.

По его словам, на сегодня уже два объекта не получили разрешение на дальнейшую работу, а по пяти очень крупным объектам вопрос об открытии перенесен еще на одну неделю в связи с тем, что они не были готовы.

Директор Палаты предпринимателей города Алматы Нариман Абильшаиков призвал всех предпринимателей ознакомиться с документами перед тем, как открывать свои объекты.

«Под руководством Жандарбека Бекшина и управления предпринимательства и инвестиции в городе работает мониторинговая группа, которая направлена на соблюдение субъектами предпринимательской деятельности санэпидемиологических требований, установленных на сегодняшний день. Все эти требования опубликованы… Хочу обратиться к нашим предпринимателям, чтобы они отнеслись к этому вопросу серьезно, потому как в рамках данной нормы есть штрафы для малого и среднего бизнеса, и они весьма ощутимые», - добавил Нариман Абильшаиков.