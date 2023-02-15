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На миллионы тенге оштрафовали АЗС и магазин в Алматы

15 Февраля 2023, 01:54
На миллионы тенге оштрафовали АЗС и магазин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Алматы в прошлом году проведено 500 проверок, из них в 427 установлены факты нарушения законодательства РК в области технического регулирования, аккредитации и обеспечения единства измерений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Некоторыми субъектами предпринимательства производилась реализация продукции: лакокрасочные материалы, товары народного потребления, промышленные товары, транспортные средства, нефтепродукты, моторные масла, мобильные устройства, не соответствующей требованиям технических регламентов», - сказал руководитель департамента Сауыкбек Капаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По его данным, основными и часто встречающимися нарушениями являются несоблюдения требований по маркировке продукции, отсутствие информации на государственном и русском языках, отсутствие знака ЕАС, а также реализация продукции, подлежащей подтверждению соответствия без документов об оценке соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).

Сауыкбек Капаев также сообщил, что в прошлом году проверено 39 субъектов на предмет соблюдения требования законодательства РК в области обеспечения единства измерений. По итогам выявлены нарушения в 22 случаях.

«Из обследованных 30 047 единиц средств измерений 717 признаны непригодными к применению. Нарушения выявлены в медицинских учреждениях, войсковых частях, торговых точках, объектах соцзащиты, международном аэропорту, автозаправочных станциях. Например, в некоторых медицинских учреждениях использовались такие приборы как электрокардиографы, весы, приборы для измерения артериального давления, УЗИ-аппараты, прикроватные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и другие с просроченными сроками очередной проверки, что не даст гарантию точности показания и может привести к неправильной установке диагноза пациента», - отметил он.

«Также выявлены факты применения на автозаправочных станциях неисправных топливораздаточных колонок, что привело к недоливу топлива от 170 до 250 мл на каждые 20 литров», - продолжил он.

Кроме того, на одной торговой точке крупного реализатора установлены факты расфасовки и продажи товаров (творога) на весах, непрошедших проверку в установленном порядке, что привело к обману и обвесу потребителей. Реализатору наложен административный штраф в размере 4,9 млн тенге.

За нарушения в области обеспечение измерений в отношении шести юридических и физических лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Данными должностными лицами в сокращенном виде оплачено 50% от суммы штрафов всего на общую сумму 6 048 225 тенге. По результатам проверок были выданы предписания и рекомендации об устранении выявленных нарушений. В результате со стороны субъектов предпринимательства нарушения устранены в полном объеме, с предоставлением подтверждающих материалов об устранении.

Сауыкбек Капаев отметил, что департаментом за 12 месяцев 2022 года наложены административные штрафы на общую сумму 34 100 149 тенге.

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