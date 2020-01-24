На миллиард долларов США намерен увеличить новый золотой портфель Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в политике инвестирования сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесены изменения в политику инвестирования, мы перешли от консервативного - к более сбалансированному. То есть, мы увеличили долю инвестирования в акции, уменьшили долю инвестирования в облигации развитых стран и увеличили долю в развивающиеся страны. Благодаря этому по итогам 2019 года получен валютный доход в сумме 4,2 млрд долларов США, это примерно составляет 7,3% в валюте», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что рынок акций вырос более чем на 25%.

«В 2020 году мы готовы продолжить эту тенденцию. Кроме того, хотел бы поблагодарить за Вашу поддержку по созданию нового портфеля в золоте, он тоже принес свою стабильность. Мы сформировали в прошлом году на миллиард долларов и в этом году увеличим еще на один миллиард. Поэтому эта работа будет продолжена, и мы надеемся, что даже с учетом волатильности на существующих рынках, по итогам 2020 года, мы принесем положительные результаты и поправим Национальный фонд», - заверил Ерболат Досаев, обращаясь к Главе государства.