На месте вырубленного яблоневого сада планировали построить дом в Алматы
«Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников», - сказал в ходе брифинга РСК заместитель руководителя управления зеленой экономики города Алматы Улан Абдулдаев.
Спикер отметил, что эта территория ранее принадлежала Алматинской области, с 2014 года перешла городу.
Ранее в социальных сетях появилась информация о вырубке яблоневых садов по адресу Медеуский район, улица Обсерватория, 5А. Сотрудники акимата, прокуратуры и департамента полиции в ходе выезда выявили факт вырубки 21 дерева. На сегодня продолжается расследование.