На месте вырубленного яблоневого сада планировали построить дом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Недавно в Медеуском районе Алматы был выявлен факт незаконной вырубки яблонь. На этом месте хотели построить частный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников», - сказал в ходе брифинга РСК заместитель руководителя управления зеленой экономики города Алматы Улан Абдулдаев.

Спикер отметил, что эта территория ранее принадлежала Алматинской области, с 2014 года перешла городу.

Ранее в социальных сетях появилась информация о вырубке яблоневых садов по адресу Медеуский район, улица Обсерватория, 5А. Сотрудники акимата, прокуратуры и департамента полиции в ходе выезда выявили факт вырубки 21 дерева. На сегодня продолжается расследование.