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    22:19, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    На месте рынка построят многоэтажки в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поделился планами застройки Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона на своей странице в социальной сети сообщил, что в область приходят крупные строительные компании, которые будут застраивать микрорайоны Петропавловска.

    «Продолжается застройка микрорайонов Жас Өркен, Береке и по улице Уалиханова. На очереди строительство микрорайонов Копай и Набережный. Один из главных застройщиков страны - «БазисА» - заходит со своими инвестициями в Петропавловск. Алматинская стройкомпания планирует возвести многоэтажные дома в микрорайоне Набережный», - написал К. Аксакалов в Facebook.

    Сейчас как такового микрорайона Набережный в городе нет. Есть одноименная улица, расположенная на берегу. Микрорайон разместится в границах Парка Победы и 20-го микрорайона.

    В этом году в Петропавловске намерены снести центр оптовой торговли. Рынок расположен в центре города. Теперь на пересечении улиц Астана и Интернациональная появятся две современные высотки.


    «Перспективный проект - строительство двух 18-ти этажных коммерческих домов на пересечении улиц Астана и Интернациональная. Руководство ЦОТ изъявило желание построить современный жилой комплекс на месте контейнеров. В строительстве будут применены новые подходы. Дома соединит крытый двухуровневый паркинг, на крыше которого сделают детскую и спортивную площадки. Стройка начнется в июне, дома обещают построить за 1,5 года. Новые многоэтажки будут отправной точкой для застройки и реновации микрорайона», - сообщил К.Аксакалов.

    Глава региона добавил, что в прошлом году стройка в городе шла на 48 площадках. В этом году - на 56-ти. Появятся 23 новых многоэтажных дома.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье Строительство
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