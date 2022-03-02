+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан

2 Марта 2022 13:34
Поделиться:
На месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что служебная резиденция Президента в Алматы будет снесена, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине Президент РК принял председателя Нацбанка Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на съезде партии «Nur Otan»

«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан», - написал Берик Уали в Facebook.



Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Алматы  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Президент РК принял председателя Нацбанка
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на съезде партии «Nur Otan»
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Президент РК принял председателя Нацбанка
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Читайте также
Алматинцам показали, как вести себя при сильном землетрясении
Отношение к матчу за Суперкубок самое серьезное - главный тренер ФК  «Кайрат»
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Президент РК принял председателя Нацбанка
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив