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На месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан
2 Марта 2022 13:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что служебная резиденция Президента в Алматы будет снесена, передает МИА «Казинформ».
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«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан», - написал Берик Уали в Facebook.
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