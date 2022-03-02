На месте резиденции Президента в Алматы будет разбит сквер для горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что служебная резиденция Президента в Алматы будет снесена, передает МИА «Казинформ».

«По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан», - написал Берик Уали в Facebook.



