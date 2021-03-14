На месте пустыря - футбольное поле, воркаут-площадки: как благоустраивают жилые массивы столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На месте пустыря на переулке Жумбактас в жилом массиве Коктал-1 столицы появятся футбольное поле, скейт-зона, воркаут-площадки. Проект благоустройства общественного пространства утвержден после серии встреч представителей Центра урбанистики города Нур-Султана с местными жителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Центра урбанистики.

Перед проектированием столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. Как результат, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства, пояснили в Центре урбанистики.

«Проект планируется реализовать в текущем году. Зона поделена на детскую и спортивную. В первой установят качели, песочницы, скамейки. В спортивной появится мини-зона скейта, 2 воркаут-площадки и футбольное поле. Предусмотрены зоны для тихого отдыха и пункты быстрого питания. Появится живая изгородь, и будут высажены деревья», - сообщили в организации.

Центр урбанистики проводит такие встречи на еженедельной основе в каждом районе города. Эта работа ведется в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», добавили здесь.